Fenerbahçe’de Hatay maçının yıldızı genç Arda, umut verdi

22 Şubat 2022 Salı, 07:00

Bu kadar kötü giden bir sezonda şampiyonluk şansını kaybeden, kupadan elenen, Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düşen, orada da ilk maçında evinde yenilerek hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe’de artık konuşulan tek konu kadroda köklü revizyonun gerekliliği.

Yaşları ilerlemiş, futbol oynama isteği gerilemiş milyon Avro ödenen futbolcuların yerine artık gençlere önem vermek en mantıklı yol olsa gerek. Vitor Pereira yolun başında gençleri önemsemiş ama çabuk vazgeçmişti. Şimdi gençlere (Arda Güler, Çağtay Kurukalıp, Melih Bostan gibi) İsmail Kartal kucak açtı. Fenerbahçe’ye son 3.5 yılda transfer edilen 65 futbolcudan hangisi bir Arda etti? Bu çocuklara güvenelim. Arda ve şans verilmesi halinde ortaya çıkacak gençler Fenerbahçe’nin geleceği olacaktır. Maç bittimiyle beraber soluğu kulüp televizyonunda alan iki futbolcudan Arda Güler, “Onbirde oynayacağımı maç sabahı öğrendim, çok heyecanlandım. Ama bu gelişmeyi ailemle paylaşmadım” açıklaması yaparken Çağtay da “İdmanlarda İsmail Hoca’dan oynayacağımın sinyallerini almıştım” ifadelerini kullandı.