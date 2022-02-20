Fenerbahçe'de Serdar Dursun farkı

20 Şubat 2022 Pazar, 22:20

Spor Toto Süper Lig’de Serdar Dursun, Hatayspor’a attığı 2 penaltı golüyle takımını galibiyete taşırken, toplam gol sayısını 9’a çıkardı.

Ligde Alanyaspor (1), Göztepe (1), Çaykur Rizespor (3), Antalyaspor (1) ve Altay (1) filelerini sarsan 30 yaşındaki futbolcu, Hatayspor karşısında penaltıdan attığı 2 golle 9. sayısına ulaşıp, sarı-lacivertlilerin en golcü ismi oldu. Serdar Dursun ayrıca ligde 2 gole de doğrudan katkı verdi.

