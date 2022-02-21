Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme konusunda anlaştı
Fenerbahçe ile Ferdi Kadıoğlu arasında uzun zamandır devam eden yeni sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'yla yeni sözleşme konusunda anlaştı. Yeni sözleşme 4+1 yıllık olacak.
Şampiyonluk yarışından erken kopan Fenerbahçe’de sözleşmesi sona eren futbolculardan Ferdi Kadıoğlu’nun geleceği netleşti. Taraftarın takımda kalmasını en çok istediği isimlerin başında gelen genç futbolcuyla sözleşme yenileme görüşmeleri sonuçlandı.
Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi Kadıoğlu’nun menajeri Rob Janssen ile yaptığı görüşmelerde el sıkıştı. Buna göre Ferdi Kadıoğlu son yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıl daha sarı lacivertli formayı giyecek. Yani yeni mukavele 4+1 yıllık olacak. 2018 yılında Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen’den 1 milyon 400 bin Euro karşılığında Fenerbahçe’ye gelen oyuncunun sözleşme detaylarına da ulaştık.
YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALACAK
Ferdi Kadıoğlu, yeni anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe’den yıllık 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret alacak. Oyuncu için ayrıca 500 bin Euro da imza parası ödenecek. Sözleşmede başarıya bağlı olarak bonus gelirleri de bulunuyor.
SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON EURO
Talibi çok olan Ferdi Kadıoğlu’na önümüzdeki dönemde cazip teklifler gelirse sözleşmeden çıkış maddesi de verildi. Buna göre 22 yaşındaki Ferdi, 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında serbest kalabilecek ve böylece başka bir kulübe transfer olabilecek.
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