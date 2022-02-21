Son dakika: Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisinin alındığını KAP'a bildirdi
Fenerbahçe, Diego Rossi ile bu sezon kiralık, sonraki 3 sezon da satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, Los Angeles FC'den kiralanan Diego Rossi ile sözleşme uzattı.
Sarı-lacivertlilerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır."
Fenerbahçe, 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcuyu sezon başında MLS ekibi Los Angeles FC'den kiraladı. Bu sezon ligde 19 karşılaşmaya çıkan Rossi, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.
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