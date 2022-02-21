Son dakika: Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisinin alındığını KAP'a bildirdi

21 Şubat 2022 Pazartesi, 16:11

Fenerbahçe, Los Angeles FC'den kiralanan Diego Rossi ile sözleşme uzattı.

Sarı-lacivertlilerden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır."

Fenerbahçe, 23 yaşındaki Uruguaylı futbolcuyu sezon başında MLS ekibi Los Angeles FC'den kiraladı. Bu sezon ligde 19 karşılaşmaya çıkan Rossi, 2 gol attı ve 5 asist yaptı.



