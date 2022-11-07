Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan kötü haber

Fenerbahçe'de adalesinde yırtık tespit edilen İrfan Can Eğribayat, en az iki hafta sahalardan uzak kalacak.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2022 Pazartesi, 15:10
Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan kötü haber
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Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın ikinci kalecisinin adalesinde yırtık tespit edildi.

Genç eldivenin en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de ikinci kaleci olarak yedek kulübesinde Ertuğrul Çetin görev bekleyecek. 


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