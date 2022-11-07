Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat'tan kötü haber

07 Kasım 2022 Pazartesi, 15:10

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat şoku yaşanıyor. Sarı-lacivertli takımın ikinci kalecisinin adalesinde yırtık tespit edildi.

Genç eldivenin en az iki hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Fenerbahçe'de ikinci kaleci olarak yedek kulübesinde Ertuğrul Çetin görev bekleyecek.