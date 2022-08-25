Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin ilk 11 sevinci!

25 Ağustos 2022 Perşembe, 21:00

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 6 maç sonra ilk 11'de görev yaptı.

Dinamo Kiev ile yapılan rövanş maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan İrfan Can, Austria Wien ve ligdeki Adana Demirspor maçlarında kadroda yer almış ancak forma giyememişti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 maç aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.