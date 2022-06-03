Fenerbahçe'de İsmail Kartal'a veda edilecek

03 Haziran 2022 Cuma, 09:14

Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğunu yeni sezonda Portekizli isim Jorge Jesus'a emanet edecek. Sarı-lacivertli ekip Jesus'a imza attırmasının ardından İsmail Kartal ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 4 Mayıs Cumartesi günü yapılacak mali genel kurul toplantısında İsmail Kartal'a veda edileceğini duyurdu.

"CAMİAMIZI KENETLEYEN, TRİBÜNLERİ BİRLEŞTİREN İSMAİL KARTAL'A VEDA EDECEĞİZ"

Taraftara çağrıda bulunan Koç, "Cumartesi günkü toplantıda teknik direktörümüz İsmail Kartal'a veda edeceğiz. 18 haftalık dönemde takımımıza teknik direktörlük yapan ve müthiş bir performans sağlayan, takımımızı gerçek anlamda taraftarımızın görmek istediği seviyeye getiren ve aldığı başarılı sonuçlarla camiamızı kenetleyen, tribünleri birleştiren, Fenerbahçe'nin en büyük itici gücün tribünlerimiz olduğunu hatırlatan sayın İsmail Kartal'a hem teşekkür edeceğiz hem veda edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal Fenerbahçe'deki ikinci döneminde Süper Lig'de 18 maçta görev aldı. Sarı-Lacivertliler bu maçların 12'sini kazanırken 5 kez sahadan beraberlik ve bir kez yenilgi ile ayrıldı. İsmail Kartal gelmeden önce 5. sırada yer alan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ardından ligi ikinci sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynama şansı yakaladı.