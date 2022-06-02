Jorge Jesus'tan Fenerbahçe paylaşımı: Mükemmel bir karşılama...

02 Haziran 2022 Perşembe, 16:57

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanan Fenerbahçe, gelecek sezonun parolasını 'şampiyonluk' olarak belirledi. Bu doğrultuda sarı-lacivertliler takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u getirdi.

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör ile 1 senelik sözleşme imzalandığını duyurdu. Jorge Jesus, dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve bazı yöneticilerle birlikte Ülker Stadı'nı gezerken, bugün de Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti. Sarı-lacivertli kulüp, Ali Koç ve Jorge Jesus'un birlikte görüntülerini paylaştı.

Portekizli çalıştırıcı da resmi açıklamanın ardından bir sosyal medya paylaşımında bulundu. 67 yaşındaki deneyimli teknik direktör, Instagram hesabından "Mükemmel bir karşılama. Olağanüstü bir şehir. İnanılmaz insanlar" notuyla bir gönderi paylaştı. İşte o paylaşım...

Paylaşım Fenerbahçeli taraftarlar tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.