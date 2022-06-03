Alex de Souza, Jorge Jesus'un Fenerbahçe teklifini reddetti

03 Haziran 2022 Cuma, 09:10

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe yardımcı antrenörlük görevi için efsanesi Alex de Souza'ya gitti. Ancak Brezilyalı eski futbolcu Sarı-Lacivertlilerin teklifini reddetti.

Portekiz'den Record gazetesi özel olarak verdiği haberde Alex de Souza'nın Fenerbahçe'yi reddetme nedenlerini açıkladı.

Sau Paulo'nun altyapı takımını çalıştıran ve takımdan ayrılamayacağını söyleyen Alex, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin başına geçmesine sevindiğini söyledi. Brezilyalı efsane, "Kulübü çok seviyorum ve her zaman Fenerbahçe için en iyisini istiyorum. Jesus'un yeteneklerinde birinin Fenerbahçe teknik direktörü olması muhteşem" dedi.

"FENERBAHÇE İLE BAŞARILI OLMAK İÇİN TÜM KALİTEYE SAHİP"

Portekizli teknik direktörün sarı-lacivertlileri başarıya götüreceğine inandığını söyleyen Alex, "Başarı, çeşitli faktörlerin birlikteliğinden gelir. Jesus'un kulübün ve taraftarların Fenerbahçe'den beklentilerinin farkında olması gerek. Ancak, Fenerbahçe ile başarılı olmak için tüm kaliteye ve deneyime sahip biri" ifadelerini kullandı.

Alex de Souza, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de yaşayacağı baskıyı daha önce Brezilya ve Portekiz'de yaşadığını söyledi ve ekledi:

"Fenerbahçe, 8 sezondur Süper Lig'i kazanamıyor. Jorge Jesus, bu hasreti bitirmesi için göreve getirildi. Baskı olması doğaldır. Ancak, bu baskıyı Benfica'da, Flamengo'da ve çalıştığı diğer yerlerde de yaşadı. Jorge Jesus, Fenerbahçe'de mükemmel bir kulüp görecek. Muazzam bir stadyumu ve eşi bulunmaz bir atmosferi yaşayacak. Sadece dünyanın sayılı büyük kulüplerinde görebileceği tesisleri görecek. Jesus, Fenerbahçe'den ne isterse istesin imkanlar ölçüsünde yerine getirileceğine inanıyorum. Bunun için ellerinden geleni yapacaklardır."