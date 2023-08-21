Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan iptal edilen gol için açıklama!

Yayınlanma: 21.08.2023 - 23:59

Güncelleme: 21.08.2023 - 23:59

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Samsunspor maçı sonrası konuştu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Maçtan önce de söyledim, futbol şehri Samsunspor'a bundan sonraki sezonda başarılar diliyorum. Ama maça çok iyi başlayamadık, bu kadar güzel bir atmosferde daha güzel bir zeminde oynamak isterdik. Zemin biraz bizim ilk 15 dakikada oyuna tutuk başlamamıza neden oldu."

"TAM HAZIR DEĞİLLER"



"Ama yavaş yavaş oyunu ele aldık. Devre arasında konuştuk. Bugün kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum."

"Yeni transferlerimizin kalitesi, takıma katacakları belli. Bundan dolayı transfer ettik ama daha tam hazır değiller. Takımın seviyesine geldiklerinde oyun gücümüze katkı verecekler. İki oyuncuya kramp girdi. Tam anlamıyla hazır değiller. Zaman içerisinde oyuncularımızın seviyesini yükselttiğimiz zaman takıma daha çok katkı sağlayacaklarını düşünüyorum"

İPTAL EDİLEN GOL

"Zamanla yarışıyoruz. Bugün pazartesi, perşembe maç var. 2-2.5 gün vaktimiz var. En sağlıklı, en dinlenik oyuncularımızla Twente maçına en güzel şekilde çıkıp, güzel bir sonuçla rövanş maçına gitmek istiyoruz."

"Daha tam olarak izleyemedik. Bakıp izleyeceğiz. Burada hakemlerin takdirine bırakmak lazım. Öyle karar verdiler. Çok fazla üzerinde durmak istemiyorum."