Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sesleri

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 11:01

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 11:01

Sol bek transferi yapacak Fenerbahçe’nin gündeminde Parma’dan Jayden Oosterwolde var.

Sarı-lacivertlilerin, 21 yaşındaki oyuncu için İtalyan kulübüne 6 milyon Euro’luk teklif yaptığı öğrenildi.

Jayden Oosterwolde



PARMA İNDİRİME YANAŞMIYOR

Hollandalı futbolcunun kulüplerin anlaşmasını beklediği, 10 milyon Euro isteyen Parma’nın indirime yanaşmadığı bildirildi.

Bu sezon 19 resmi karşılaşmada forma giyen Hollandalı futbolcu 1 gol katkısı verdi.