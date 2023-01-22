Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sesleri
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, sol bek pozisyonu için İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Parma'nın Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde ile ilgileniyor.
Sol bek transferi yapacak Fenerbahçe’nin gündeminde Parma’dan Jayden Oosterwolde var.
Sarı-lacivertlilerin, 21 yaşındaki oyuncu için İtalyan kulübüne 6 milyon Euro’luk teklif yaptığı öğrenildi.
Jayden Oosterwolde
PARMA İNDİRİME YANAŞMIYOR
Hollandalı futbolcunun kulüplerin anlaşmasını beklediği, 10 milyon Euro isteyen Parma’nın indirime yanaşmadığı bildirildi.
Bu sezon 19 resmi karşılaşmada forma giyen Hollandalı futbolcu 1 gol katkısı verdi.
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