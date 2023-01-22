Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sesleri

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, sol bek pozisyonu için İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) ekibi Parma'nın Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde ile ilgileniyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 11:01
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sesleri
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Sol bek transferi yapacak Fenerbahçe’nin gündeminde Parma’dan Jayden Oosterwolde var.

Sarı-lacivertlilerin, 21 yaşındaki oyuncu için İtalyan kulübüne 6 milyon Euro’luk teklif yaptığı öğrenildi.

Jayden Oosterwolde

PARMA İNDİRİME YANAŞMIYOR

Hollandalı futbolcunun kulüplerin anlaşmasını beklediği, 10 milyon Euro isteyen Parma’nın indirime yanaşmadığı bildirildi.

Bu sezon 19 resmi karşılaşmada forma giyen Hollandalı futbolcu 1 gol katkısı verdi.


Jayden Oosterwolde fenerbahçe transfer

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