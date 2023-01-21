Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt: 'Geçmişi belli, şeceresi ortada'

Yayınlanma: 21 Ocak 2023 - 12:03

Güncelleme: 21 Ocak 2023 - 12:03

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sözlerine cevap verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDK'nın kendilerine verdiği ceza için konuşurken, "PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor" diye konuşmuştu.

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e resmi internet sitesinden cevap verdi. Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı programlı şekilde Kulübümüzü hedef alan ve bu hedef doğrultusunda "bu ligi bitirtmeyiz" tehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor; Yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları göreve davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dursun Özbek, bugün yaptığı açıklamada "PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu dile getirdik. Bazı kulüpler üstüne alınmış bunu" dedi.

Mustafa Kemal Danabaş



"İSİM VERİP ÜZERİNE ALINDI DEMEK?!"

Mustafa Kemal Danabaş ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Direkt kulübümüzün adını verip sonra üzerine alındı demek?! Geçmişi belli, şeceresi ortada olanlar Fenerbahçe korkusu ve kompleksiyle Türk futbolunu ne hale getirdiler!" açıklamasını yaptı.