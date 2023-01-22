Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması

Yayınlanma: 22 Ocak 2023 - 10:02

Güncelleme: 22 Ocak 2023 - 10:02

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçta iyi mücadele ettiklerini ancak istedikleri sonuca ulaşamadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Hollandalı futbol adamı, zorlu bir süreçten geçtiklerini ve istedikleri sonuçları alamadıklarını belirterek, "Bu müthiş stat ve atmosfere puan ve puanlar almak için gelmiştik. Sakatlıklarımız var, eksikliklerimiz var. Bu bir gerçek. Oyuncularım elimden geleni yaptı. İlk yarıda direğe takılan bir topumuz ve birkaç cılız pozisyonumuz var. Galatasaray'ın da birkaç fırsatı var. İlk yarıda yeni kalecimiz Helton harikalar yarattı" dedi.

Maçlarda yapılan ortalarla ilgili problemleri olduğunu aktaran Groenendijk, "O ortayı önce kestirmemek, sonra vurdurmamak lazım. Biz maalesef ikisine de müsaade ettik ve 1-0 geriye düştük. Sonrasında yılmayan ve savaşmaya devam eden Antalyaspor vardı. Attığımız golle yine maça ortak olduk. Bunun sevincini yaşarken, birkaç dakika sonra yediğimiz ilk golün aynısından bir tane daha yedik. Maçın son anlarında yine birkaç fırsatımız oldu ama onları değerlendiremedik. Sonuç olarak 2-1 yenildik" diye konuştu.

Alfons Groenendijk



ANTALYASPOR'DAN HAJI WRIGHT YANITI

Alfons Groenendijk, futbolcuları Luiz Adriano'nun gördüğü kırmızı karta değinerek, şunları kaydetti:

"Bu kadar tecrübeli oyuncuların bu şekilde, basit kırmızı kart görmemeleri lazım. Luiz santrfor pozisyonunda oynattığımız bir oyuncu. Önümüzdeki çok kritik bir Ümraniyespor maçında olmayacak. Haji Wright da bildiğiniz gibi sakat. Bu pozisyonda alternatif oluşturmak durumundayız. Geriye kalan 18 maçımız var. Bu durumdan çıkacağımıza inanıyorum. Bu konuda takımımıza güvenim tam. Ancak bunları sonuca ve skora dönüştürmemiz gerekiyor. Bu stattan başımız dik ayrılıyoruz. Galatasaray'ı da tebrik ediyorum. Görünen o ki Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar bir şampiyonluk yarışı olacak. Onlara da başarılar diliyorum."

Haji Wright

Hollandalı futbol adamı, ABD'li futbolcuları Haji Wright'a yönelik transfer tekliflerinin sorulması üzerine, "Bu sezon attığımız gollerin yüzde 50'sini kendisine yazabiliriz. Takımın çok önemli bir parçası. Gitmesi halinde yeni santrfor almak durumundayız. Çok söylenti duyuyoruz ama henüz resmi bir açıklama yok. Resmi açıklama olana kadar Haji Wright, Antalyaspor futbolcusudur ve bizim için savaşmaya mecburdur" ifadelerini kullandı.

Geçen sezondan farklı bir kadroya sahip olduklarını aktaran Groenendijk, "Geçen sene art arda aldığımız birkaç galibiyet bize o muhteşem serinin kapılarını açtı. Futbolda bazı detaylar vardır. Bunları maalesef skora yansıtamadık. Kadro değişti. Geçen sene ile kıyaslamayı doğru bulmuyorum. Haftalardır futbolcularımıza bir galibiyetin birçok şeyi değiştireceğini söylüyoruz. Ancak bu galibiyet maalesef gelmiyor. Kazanmak için inanmak gerekiyor. Biz de inanmaya devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.