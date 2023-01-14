Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 13:05

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 13:05

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerde ciddi bir sakatlık geçiren Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun beklenenden çok daha kısa sürede takım antrenmanlarına katılması yüzleri güldürdü.

Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Joao Pedro

JOAO PEDRO MUTLULUĞU

Bu arada Joao Pedro da dün takımla beraber antrenmanda yer aldı. Brezilyalı futbolcunun beklenenden çok daha kısa sürede takım antrenmanlarına katılması yüzleri güldürdü. Pedro'nun profesyonelliği ve tedavi sürecindeki fedakarlıkları takdir topladı.