Fenerbahçe'de Joao Pedro mutluluğu
Fenerbahçe'de ciddi bir sakatlık yaşayan Brezilyalı Joao Pedro'nun çok daha kısa sürede takım idmanlarına katılması yüzleri güldürdü.
Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerde ciddi bir sakatlık geçiren Brezilyalı futbolcu Joao Pedro'nun beklenenden çok daha kısa sürede takım antrenmanlarına katılması yüzleri güldürdü.
Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları ile başladı. Ardından sahada koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Joao Pedro
JOAO PEDRO MUTLULUĞU
Bu arada Joao Pedro da dün takımla beraber antrenmanda yer aldı. Brezilyalı futbolcunun beklenenden çok daha kısa sürede takım antrenmanlarına katılması yüzleri güldürdü. Pedro'nun profesyonelliği ve tedavi sürecindeki fedakarlıkları takdir topladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
- 'Devlet Bey öldürülmeme izin vermez'
- '10'dan fazla başkan AK Parti'ye geçiyor'
- Erdoğan'ın danışmanı ağzını bozdu
- Emin Şen'den gündemi sarsacak yeni açıklamalar
- Erdoğan-Esad görüşmesi Moskova’da...
- Turan ile 'Soylu' diyaloğunu anlattı
- Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan açıklama
- Taksi yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı
- Çiğ inek sütüne rekor zam