Fenerbahçe'de Joao Pedro takıma döndü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlıktan geri dönen Joao Pedro da antrenmana katıldı.

AA
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 20:44
Fenerbahçe'de Joao Pedro takıma döndü
Abone Ol google-news

Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada ilk çalışmasını yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığını atlatan Joao Pedro'nun da katıldığı belirtildi.

BİREYSEL ÇALIŞMALAR DA YAPILDI

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idmanın sahada ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık koşularıyla devam ettiği aktarıldı. Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


joao pedro fenerbahçe kahramanmaraş deprem

İlgili Haberler

Ekonomist İslam Memiş deprem bilançosunu değerlendirdi: 2 ay içinde netleşecek

Ekonomist İslam Memiş deprem bilançosunu değerlendirdi: 2 ay içinde netleşecek
İşçi Emekçi Birliği'nin depreme ilişkin açıklamasına polis müdahale etti: Çok sayıda gözaltı var

İşçi Emekçi Birliği'nin depreme ilişkin açıklamasına polis müdahale etti: Çok sayıda gözaltı var
Deprem bölgesinde çekilen fotoğrafı gündem olmuştu: AKP'li Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Deprem bölgesinde çekilen fotoğrafı gündem olmuştu: AKP'li Numan Kurtulmuş'tan açıklama

En Çok Okunan Haberler