Fenerbahçe'de Joao Pedro takıma döndü
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sebebiyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlıktan geri dönen Joao Pedro da antrenmana katıldı.
Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada ilk çalışmasını yaptı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığını atlatan Joao Pedro'nun da katıldığı belirtildi.
BİREYSEL ÇALIŞMALAR DA YAPILDI
Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idmanın sahada ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık koşularıyla devam ettiği aktarıldı. Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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