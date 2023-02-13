Fenerbahçe'de Joao Pedro takıma döndü

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 20:44

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 20:44

Fenerbahçe, deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'e verilen arada ilk çalışmasını yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığını atlatan Joao Pedro'nun da katıldığı belirtildi.

BİREYSEL ÇALIŞMALAR DA YAPILDI

Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başlayan idmanın sahada ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık koşularıyla devam ettiği aktarıldı. Futbolcuların 2 grup halinde 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.