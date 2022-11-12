Fenerbahçe'de Jorge Jesus disiplini: İşte Portekizli hocanın koyduğu kurallar

12 Kasım 2022 Cumartesi, 14:47

Süper Lig'de dünya kupası arası yaklaşırken Fenerbahçe'de Jorge Jesus etkisi tam anlamıyla taraftarı ve oyuncuları yeniden bir araya getirmiş durumda. Süper Lig'de lider durumda bulunan, Avrupa Ligi'nde de grubu 1. sırada bitirerek son 16 turuna yükselen sarı-lacivertli ekipte dünyaca ünlü Portekizli teknik direktörün başarısının sırrı merak ediliyordu.

JORGE JESUS DİSİPLİNİ

Jorge Jesus, kariyeri boyunca yakaladığı başarılarının yanı sıra disiplinli bir hoca olarak da ön plana çıkıyordu. Tecrübeli teknik direktör bu özelliğini Fenerbahçe'ye de getirmiş durumda. Fenerbahçe'nin başarılı gidişinde Jorge Jesus'un Samandıra'da koyduğu kurallar ve takım içinde yarattığı disiplin büyük önem taşıyor.

Milliyet’in haberine göre, Portekizli teknik direktörün Samandıra'da uyguladığı kurallar şu şekilde:

Herkesin toplantılara zamanında gelmesi gerekiyor. Toplantılara geciken futbolcu, geç kaldığı dakika başına ceza ödüyor. Gecikme antrenman saatinde olursa ceza 2 misli artıyor. Mazeret kabul edilmiyor. Toplantı, tedavi ve yemek sırasında telefon kullanmak yasak. Yakalanana para cezası veriliyor.

Jesus'un başka bir kuralıysa takım otobüsüyle ilgili. Bu kurala göre takım otobüsüne geç kalan oyuncuya para cezası veriliyor. 5 dakikadan sonra takım otobüsü kimseyi beklemiyor, hareket ediyor.

FAST FOOD YASAK

Haberde Portekizli teknik direktörün futbolcularının aldığı kilolarla ilgili bir yaptırımının da bulunduğu belirtildi. Yağ ve kilo oranı olması gerektiğinden fazla olan futbolcuya para cezası veriliyor. Maç sonu yemeklerinde ise ‘fast food’ kesinlikle yasak.

Sezon öncesi Jorge Jesus, yönetimden Samandıra'da futbolcuların motivasyonunu arttırıcı yeniliklerin yapılanmasını istemişti. Jesus'un talimatıyla 28 şampiyonluğun görselleri Can Bartu Tesisleri'ndeki oyuncu ve teknik heyet odalarının bulunduğu koridorun duvarlarına kaplanmıştı. Jesus, Fenerbahçe taraftarlarının birliktelik ve aidiyet duygularını ortaya koyan görsellerin de duvarlarda olmasını istemişti.