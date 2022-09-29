Fenerbahçe'de Jorge Jesus, orta sahadaki kilit ikilisinden vazgeçmiyor!
Süper Lig'de 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesinin kadroları netleşiyor. Sarı-lacivertli kulüpte Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, orta sahada Willian Arao - Miguel Crespo ikilisini kullanacak.
Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, orta sahanın merkezinde Arao-Crespo ikilisini bozmak istemiyor.
Son haftalarda performanslarıyla ön plana çıkan ve sarı-lacivertlilerin yükselişinde pay sahibi olan iki futbolcu, Beşiktaş karşısında 11’de forma giyecek. Sakatlığı süren King oynamayacak.
FILIP NOVAK AYRILDI
Sarı-lacivertli kulüp, lisansı çıkarılmayan Filip Novak’ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Novak, Birleşik Arap Emirlikleri kulübü El-Cezire’ye transfer oldu.
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