Fenerbahçe'de Jorge Jesus, orta sahadaki kilit ikilisinden vazgeçmiyor!

Süper Lig'de 2 Ekim Pazar günü oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe mücadelesinin kadroları netleşiyor. Sarı-lacivertli kulüpte Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, orta sahada Willian Arao - Miguel Crespo ikilisini kullanacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Eylül 2022 Perşembe, 08:09
Fenerbahçe'de Jorge Jesus, orta sahadaki kilit ikilisinden vazgeçmiyor!
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Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, orta sahanın merkezinde Arao-Crespo ikilisini bozmak istemiyor.

Son haftalarda performanslarıyla ön plana çıkan ve sarı-lacivertlilerin yükselişinde pay sahibi olan iki futbolcu, Beşiktaş karşısında 11’de forma giyecek. Sakatlığı süren King oynamayacak.

FILIP NOVAK AYRILDI

Sarı-lacivertli kulüp, lisansı çıkarılmayan Filip Novak’ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Novak, Birleşik Arap Emirlikleri kulübü El-Cezire’ye transfer oldu.


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