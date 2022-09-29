Fenerbahçe'de Jorge Jesus, orta sahadaki kilit ikilisinden vazgeçmiyor!

29 Eylül 2022 Perşembe, 08:09

Derbi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus, orta sahanın merkezinde Arao-Crespo ikilisini bozmak istemiyor.

Son haftalarda performanslarıyla ön plana çıkan ve sarı-lacivertlilerin yükselişinde pay sahibi olan iki futbolcu, Beşiktaş karşısında 11’de forma giyecek. Sakatlığı süren King oynamayacak.

FILIP NOVAK AYRILDI

Sarı-lacivertli kulüp, lisansı çıkarılmayan Filip Novak’ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Novak, Birleşik Arap Emirlikleri kulübü El-Cezire’ye transfer oldu.