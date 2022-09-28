Fenerbahçe'den ayrılan Filip Novak'ın yeni adresi belli oldu!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'den ayrılan Çek futbolcu Filip Novak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kulübü El-Cezire'ye transfer oldu.
Fenerbahçe ile yolları ayrılan Filip Novak'ın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri oldu.
BAE ekiplerinden El Cezire, Çek savunma oyuncusu ile sözleşme imzalandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada transferin bedelsiz gerçekleştiği belirtilirken sözleşmenin süresine ise değinilmedi.
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