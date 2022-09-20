Eski TFF yöneticisi Selim Soydan: 'Fenerbahçe 28 şampiyonluğu alacak'

Öte yandan Selim Soydan, Fenerbahçe'de yönetici olduğunda dönemde Fatih Terim'e yapılan teklifle ilgili olarak ise şöyle konuştu:

''Fatih Terim bugüne kadar tam 33 kupa kazanmış. Olmayan bir şeyi söylemiyor Fatih Terim orada... Yapmış olduğu şeyleri anlatıyor. Ben Fatih'e neden gittim? Orada 4 yıl hakkıyla şampiyonluk kazandı. Ben ondan daha büyük camia isem onu oradan oynatmam lazım. Ben belgesel için verdiğim mülakatta bir laf etmiştim; onu koymamışlar belgesele... Dedim ki "Fatih'ciğim artık burada yapacağın bir şey kalmadı. Sen rakip oldun. Sen Kadıköy'e gel; seninle 15-20 bin kişi gelir" dedim. Bugünü o zamandan gördüm. Rakipsiz orada artık; çünkü çok büyüdün. Yükseldikçe düşmanın da artar. Fatih Terim, Galatasaray'da bunu yaşadı. Benim bu sözlerimden sonra; hiçbir şey söylemedi. Sustu ve dinledi. Hiçbir şey söylemedi. Fatih Terim, Fenerbahçe taraftarını tanıdığı zaman âşık olur''