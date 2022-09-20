Eski TFF yöneticisi Selim Soydan: 'Fenerbahçe 28 şampiyonluğu alacak'
Eski TFF yöneticisi Selim Soydan, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarını "Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu alması gerekir" sözleriyle değerlendirdi.
Soydan, ''Fenerbahçe hakkı olan 28 şampiyonluğu alacak. TFF'nin yeni yönetimine sordum, bu konu ne zaman karara bağlanacak diye... 4 ay oldu, henüz konuşmadık dediler. Biz TFF yönetimindeyken 3 tane Fenerbahçeliydik. Nihat Özdemir, ben ve Servet Yardımcı... Ayrı ayrı konuştuk. Ben bu konuyu yönetime getirirsek buradan Fenerbahçe lehine karar çıkmaz dedim. 15 yönetici var. Bu şampiyonluk meselesini kurullara vermek gerekir. Beşiktaş, 2 şampiyonluğu böyle geri aldı. Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu alması gerekir. Fenerbahçe'nin hakkı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Selim Soydan, Fenerbahçe'de yönetici olduğunda dönemde Fatih Terim'e yapılan teklifle ilgili olarak ise şöyle konuştu:
''Fatih Terim bugüne kadar tam 33 kupa kazanmış. Olmayan bir şeyi söylemiyor Fatih Terim orada... Yapmış olduğu şeyleri anlatıyor. Ben Fatih'e neden gittim? Orada 4 yıl hakkıyla şampiyonluk kazandı. Ben ondan daha büyük camia isem onu oradan oynatmam lazım. Ben belgesel için verdiğim mülakatta bir laf etmiştim; onu koymamışlar belgesele... Dedim ki "Fatih'ciğim artık burada yapacağın bir şey kalmadı. Sen rakip oldun. Sen Kadıköy'e gel; seninle 15-20 bin kişi gelir" dedim. Bugünü o zamandan gördüm. Rakipsiz orada artık; çünkü çok büyüdün. Yükseldikçe düşmanın da artar. Fatih Terim, Galatasaray'da bunu yaşadı. Benim bu sözlerimden sonra; hiçbir şey söylemedi. Sustu ve dinledi. Hiçbir şey söylemedi. Fatih Terim, Fenerbahçe taraftarını tanıdığı zaman âşık olur''
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