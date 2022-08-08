Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan ilk 11'de 3 değişiklik!
Süper Lig'de kendi evinde Ümraniyespor'u ağırlayan Fenerbahçe, kadroda değişikliğe gitti. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Slovacko karşılaşmasındaki 3 isme ilk 11'de yer vermedi.
Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonu ilk maçında HangiKredi Ümraniyespor takımını ağırlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, son oynadıkları Slovacko maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Ülker Stadı'ndaki karşılaşmada sakatlığı geçen kaleci Altay'a ilk 11'de görev veren Jesus, son maçta görev verdiği Osayi-Samuel'in yerine, Brezilyalı yeni transfer Luan Peres'i ilk kez kadroya aldı. Peres sol bekte görev alırken, bir önceki maçın kadrosunda da yer alan Ferdi Kadıoğlu ise maça sağ bek olarak başladı.
Slovacko maçında forma giyen Zajc'ın yerinde Rossi'ye görev veren deneyimli hoca, ileride King'i oynattı.
HangiKredi Ümraniyespor karşısında kalede Altay Bayındır'ı oynatan Jesus, savunma dörtlüsünü Ferdi, Gustavo Henrique, Attila Szalai ve Luan Peres'ten oluşturdu. Savunmanın önünde yine Willian Arao'ya güvenen deneyimli çalıştırıcı, orta sahada ise sağda Emre Mor'u, ortada Lincoln Henrique'yi ve solda Rossi'yi sahaya sürdü.
Jesus, gol yollarında da ise ikili forvet olarak King ve Enner Valencia'ya şans verdi.
Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bruma, Arda Güler, Miguel Crespo, Osayi-Samuel, Zajc, Mauricio Lemos ve İsmail Yüksek ise yedek soyundu.
Video Haberler
- Taksi ücretlerine zam geldi!
- 'Kamunun parasını insafsızca harcamaktan utanmıyorsunuz'
- Çaldığı küpeleri 'satmaya' çalışırken yakalandı
- Trafik magandası dehşet saçtı
- Emekli yurttaşın sözleri gündem oldu
- Beşiktaş'ta ATM'de yangın
- Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
- 'Ev almak artık hayal ötesi...'
- Bağcılar'da balkon çöktü, işçi hayatını kaybetti
- 'Tüm bu işkencenin ardında iktidar var'
En Çok Okunan Haberler
-
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Cemevi: 'Bilgimiz dışında'
- Zorla kolundan tutup, uçurumdan atladı!
- Emeklilikte YAŞ’a takılan generalin perde arkası
- Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama
- Validen sonra bir 'şeyh' sevgisi de AKP'li başkandan!
- 'Bu böyle kalmaz, devam edemez...'