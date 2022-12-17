Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan İstanbulspor hatırlatması

17 Aralık 2022 Cumartesi, 12:47

Fenerbahçe, Dünya Kupası için verilen ara bittikten sonra ilk resmi maçına Türkiye Kupası'nda İstanbulspor karşısında çıkacak. Ligde ise ilk rakip, deplasmanda Trabzonspor olacak. Jorge Jesus, cuma günkü antrenmanda öğrencilerine bir konuşma yaparak sadece Trabzon maçının gündemde olmasından duyduğu rahatsızlığı paylaştı.

"HERKES TRABZONSPOR MAÇINDAN BAHSEDİYOR"

Fanatik'in haberine göre, Portekizli teknik direktör, "Herkes Trabzonspor ile oynayacağımız karşılaşmadan bahsediyor. Evet, onlarla önemli bir karşılaşmaya çıkacağız ancak bizim ilk maçımız Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile. Nasıl ki ligde ve Avrupa'da yolumuza devam ediyorsak, kupada da sonuna kadar gitmek en önemli hedefimiz. Bizim için şu anda tek önemli konu, İstanbulspor'u yenerek turu geçmek. Bunun ardından Trabzonspor maçını hep birlikte düşünüp, gerekli hazırlıkları ve çalışmalarız yaparız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 20 Aralık Salı günü kendi evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.