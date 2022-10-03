Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ofsayt taktiğine Beşiktaş çözüm bulamadı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 14:09

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşırken Vodafone Park'ta oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Milli ara sonrası oynanan derbi maçla birlikte Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 3 maça çıktı. Fenerbahçe ise 1 maç eksiğiyle 14 puana yükseldi.

FENERBAHÇE'NİN SAVUNMA SİLAHI: OFSAYT TAKTİĞİ

Beşiktaş'ın 17. dakikada Weghorst ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken sarı-lacivertli takımın bu konudaki taktiği oyunun genelinde olumlu sonuç verdi. Jorge Jesus önderliğinde oyun mesafesini kısaltmaya çalışan ve savunmayı ön alanda kuran Fenerbahçe, rakibin hücum varyasyonlarını ofsayt taktiği ile savuşturmayı başardı. Beşiktaş, bu sezon en fazla ofsaytta kaldığı maçı oynadı.

Hürriyet'in aktardığına göre Fenerbahçe 8 haftalık lig sürecinde Ümraniyespor ve Kasımpaşa'yı 2, Adana Demirspor ve Alanyaspor'u 4, Beşiktaş'ı 7, Konyaspor'u 8, Kayserispor'u ise 9 kez ofsayta düşürdü.