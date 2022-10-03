Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Beşiktaş baba takımı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vodafone Park'taki derbiyi Beşiktaş taraftarı olan babası Rahmi Koç ile birlikte izledi.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı. Ligde bir maçı eksiği olan sarı-lacivertliler, 7 maç sonunda puanını 14'e yükseltti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbiyi locadan izlerken, Dolmabahçe'de bu kez babası Rahmi Koç da vardı. Beşiktaş taraftarı olan baba Koç oğlu ile aynı karşılaşmayı rakip olarak takip ederken, 0-0 biten maç sonucundan her ikisi de memnun kaldıklarını belirten açıklamalar yaparak dostluk mesajları verdiler.
Hürriyet'in haberine göre, Rahmi Koç karşılaşmanın berabere bitmesine sevinerek "Ali aşağıdaki locada izledi. Maçtan önce kendisiyle bir süre konuştuk. Ancak biz galibiyet mağlubiyet bu tarz işleri konuşmuyoruz. Dostluk kazandı. Böyle bir derbide önemli olan da bu" sözlerini kullandı.
"BEŞİKTAŞ BABA TAKIMI"
Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç da maçın ardından, "Beşiktaş baba takımı, biz kardeşiz, her zamanki gibi çok güzel karşılandık. Beşiktaşlı yöneticilere ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Öte yandan Koç, karşılamadan sonra kendisine forma imzalatmak isteyen Beşiktaşlı taraftarları kırmadı.
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