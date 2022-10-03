Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gergin anlar: Ismael tepki gösterdi, Jesus olayı yatıştırdı
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı derbide kısa süreliğine tansiyon yükseldi. Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçeli Attila Szalai ile Muleka'nın arasında geçen bir pozisyona sinirlendi.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 0-0 berabere kaldı. Zorlu müsabakada ilk yarıda gelişen bir pozisyon sonrası gerilimli anlar yaşandı.
Attila Szalai ile giriştiği ikili mücadele sonrası Beşiktaşlı golcü Muleka yedek kulübesine doğru sert bir şekilde düşerken siyah-beyazlı teknik direktör Valerien Ismael pozisyon sonrası çok öfkelendi.
Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan'a tepki gösteren Valerien Ismael, Fenerbahçeli Szalai ile de sert bir şekilde konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise doğrudan Beşiktaş yedek kulübesine giderek futbolcusu Szalai'yi olay yerinden uzaklaştırdı.
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