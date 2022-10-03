Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gergin anlar: Ismael tepki gösterdi, Jesus olayı yatıştırdı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 12:43

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafone Park'ta 0-0 berabere kaldı. Zorlu müsabakada ilk yarıda gelişen bir pozisyon sonrası gerilimli anlar yaşandı.

Attila Szalai ile giriştiği ikili mücadele sonrası Beşiktaşlı golcü Muleka yedek kulübesine doğru sert bir şekilde düşerken siyah-beyazlı teknik direktör Valerien Ismael pozisyon sonrası çok öfkelendi.

Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan'a tepki gösteren Valerien Ismael, Fenerbahçeli Szalai ile de sert bir şekilde konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise doğrudan Beşiktaş yedek kulübesine giderek futbolcusu Szalai'yi olay yerinden uzaklaştırdı.