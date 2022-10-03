Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine scout akını! Sarı-lacivertli 3 futbolcu için geldiler

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2022 Pazartesi, 10:00
<p>Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş ile Fenerbahçe 0-0 berabere kaldı.

<p>Her iki tarafın da 1'er puanla ayrıldığı karşılaşma için Avrupa'dan gelen scoutlar, Fenerbahçeli 3 ismi yerinde takip etti.</p>

Her iki tarafın da 1'er puanla ayrıldığı karşılaşma için Avrupa'dan gelen scoutlar, Fenerbahçeli 3 ismi yerinde takip etti.

<p><strong>3 İSİM MERCEK ALTINA ALINDI!</strong></p> <p><strong>Sabah</strong>'ın haberine göre Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine Avrupa'dan büyük ilgi vardı. Fenerbahçe'de sezona çok iyi giriş yapan oyunculardan Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai ve Miguel Crespo; Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından mercek altına alındı.</p>

3 İSİM MERCEK ALTINA ALINDI!

Sabah'ın haberine göre Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine Avrupa'dan büyük ilgi vardı. Fenerbahçe'de sezona çok iyi giriş yapan oyunculardan Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai ve Miguel Crespo; Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından mercek altına alındı.

<p>Ayrıca haberde İspanyol, İngiliz ve İtalyan takımlarının scoutları, üç yıldızı tribünden takip etti. Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun gelecek maçlarda da izleneceği ifade edildi.</p>

Ayrıca haberde İspanyol, İngiliz ve İtalyan takımlarının scoutları, üç yıldızı tribünden takip etti. Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun gelecek maçlarda da izleneceği ifade edildi.

fenerbahçe beşiktaş Scout miguel crespo Attila Szalai ferdi kadıoğlu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler