Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan hakem tepkisi: 'Bu yapılırsa...'
Süper Lig'in 22. haftasında kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, maçın ardından görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3-2'lik Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Morinho'nun açıklamaları şu şekilde:
"Zaman geçirme konusunda şunu söyleyebilirim. Hakemler kalecilere sarı kartı göstermiyor. Çünkü genelde kaleciler vakit geçiriyor. Hakemler sarı kart işini maçın son bölümünde yapıyor. Çünkü kaleciler bunu gösteriyor. Ancak 15-20. dakikasında o niyeti görüyorsanız sarı kartı vermelisiniz. Bu yapılırsa zaman geçirme problemi çözülür. Maç bundan daha fazlasıydı. "
"BUNU HAK ETTİK"
"Rizespor iyi başladı, biz kötü başladık. 2-0 geriye düşünce zor oluyor. 1 oyuncu fazla olunca sahada, çok pozisyon ürettik. Kaleci inanılmaz pozisyonlar çıkardı, direkten dönen toplar vardı. Maç sonunda puanları aldık. Oyun içindeki dominasyon ile bunu hak ettik."
"Onlar da çok iyi ve tehlikeli bir takım. Samet'in de gelişiyle birlikte daha da geliştiklerini düşünüyorum. Birinci bölgede hava toplarını domine ettiler. Güzel bir futbol maçıydı. Duygular yoğundu. Bizim takım olarak daha az duygusal olmamız lazım. Bizler taraftarın istediği gibi değil, kendi istediğimiz gibi oynamalıyız. Pozitif negatif seslerden etkilenmemeliyiz. 3. gol sonrası 10 dakika uzatma vardı. Neden topu kaybedelim ki, taraftarlar atak istiyor ama neden topu tutmuyoruz ki. Kazanan takımlar, duygularını kontrol edebilir. Bizim de daha iyi olmamız lazım."
"AVRUPA MAÇLARI OYNAMANIN BEDELİ VAR"
"Avrupa maçları oynamanın bir bedeli var. Son iki maçta fiziksel sıkıntı değil, mental, duygusal, baskı anlamında sıkıntı yaşadık. Maçları kaybetsek yarış dışı kalırdık."
"Durum zor ama yaptığımız hatalar var. 3. bölgede kontratak yapabilen oyuncuları var. Bunları iyi engelleyemedik. Göztepe maçında olduğu gibi yine golleri atmayı başardık. 2-2 öncesi top arka arkaya direkten döndü. İyi reaksiyon gösterdik. Ofansif anlamda çok opsiyonu olan kulübem var. Satranç oynamaya, risk almaya müsaade ediyor."
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