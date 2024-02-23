Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Joshua King'in dönüş maçı belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'la şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye uzun zamandır sahalardan olan Joshua King'den sevindirici haber geldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziantepspor ile oynanan maçta sakatlanan ve o tarihten bu yana formasından uzak kalan Joshua King, kısa bir süre sonra sahalara geri dönüyor.
PENDİK MAÇINDA SAHADA
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; King'in 10 Mart tarihinde Fenerbahçe'nin evinde Pendikspor'u konuk edeceği maçta sahalara dönmesi bekleniyor. Joshua King, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde uzun bir aradan sonra yeniden formasına kavuşmuş olacak.
23 MAÇTA 4 GOL 4 ASİST
Sarı-lacivertli takımla ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joshua King bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıktı. Kingi 4 gol atarken 4 asist yaptı.
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