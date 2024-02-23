Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 13:19

Güncelleme: 23.02.2024 - 13:19

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'la şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye uzun zamandır sahalardan olan Joshua King'den sevindirici haber geldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Gaziantepspor ile oynanan maçta sakatlanan ve o tarihten bu yana formasından uzak kalan Joshua King, kısa bir süre sonra sahalara geri dönüyor.

PENDİK MAÇINDA SAHADA

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; King'in 10 Mart tarihinde Fenerbahçe'nin evinde Pendikspor'u konuk edeceği maçta sahalara dönmesi bekleniyor. Joshua King, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde uzun bir aradan sonra yeniden formasına kavuşmuş olacak.

23 MAÇTA 4 GOL 4 ASİST

Sarı-lacivertli takımla ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joshua King bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıktı. Kingi 4 gol atarken 4 asist yaptı.