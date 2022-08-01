Fenerbahçe'de kale endişesi: Eldiven Ertuğrul Çetin'de
Dinamo Kiev karşılaşmasında sakatlanan Altay Bayındır’ın Slovacko ile oynanacak karşılaşmada yer alma ihtimali düşük, eldiven genç Ertuğrul Çetin’de olacak.
Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya takımı Slovacko ile oynanacak maç öncesinde kaleci sorunu yaşanıyor.
Dinamo Kiev karşılaşmasında sakatlanan ve diz travması tespit edilen Altay Bayındır’ın tedavisi sürüyor. 24 yaşındaki eldiven henüz takımla birlikte antrenmana çıkmadı. Altay’ın dizindeki sakatlığın ciddi olabileceği, Slovacko maçına çıkma ihtimalinin çok düştüğü öğrenildi. Altay’ın riske edilmemesi halinde F.Bahçe’nin kalesini 19 yaşındaki Osman Ertuğrul Çetin koruyacak. Ertuğrul’un yedeği ise 16 yaşındaki Furkan Onur Akyüz olacak. Geçen sezon sonu Berke Özer’in Sarı-Lacivertlilerle yollarını ayırmasının ardından yedek kaleci arayışına başlayan F.Bahçe, birçok isimle ilgilenmesine rağmen henüz hiçbir oyuncuyla sözleşme imzalamadı.
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