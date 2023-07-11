Fenerbahçe'de Karl Toko Ekambi sesleri

Yayınlanma: 11.07.2023 - 00:00

Güncelleme: 11.07.2023 - 00:00

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe için bir transfer iddiası da Fransa'dan geldi.

Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, geçen sezon Rennes'de kiralık olarak olarak forma giyen Olympique Lyon'un sol kanat oyuncusu Karl Toko Ekambi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Karl Toko Ekambi

Haberde Lyon ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Ekambi'nin Fransız ekibinden ayrılmak istediği belirtilirken, gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi.

Strasbourg'dan Alexander Djiku'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin, Toko Ekambi için de ısrarcı olacağı belirtildi.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Rennes formasıyla 38 karşılaşmada mücadele eden Ekambi, 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.