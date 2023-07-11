Fenerbahçe'de Karl Toko Ekambi sesleri

Fransız basını, Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin geçen sezon Rennes'de kiralık oynayan Karl Toko Ekambi'yi transfer etmek istediğini yazdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2023 - 00:00
Fenerbahçe'de Karl Toko Ekambi sesleri
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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe için bir transfer iddiası da Fransa'dan geldi. 

Foot Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe, geçen sezon Rennes'de kiralık olarak olarak forma giyen Olympique Lyon'un sol kanat oyuncusu Karl Toko Ekambi'yi kadrosuna katmak istiyor. 

Karl Toko Ekambi

Haberde Lyon ile sözleşmesi 2024 yılında sona erecek Ekambi'nin Fransız ekibinden ayrılmak istediği belirtilirken, gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi. 

Strasbourg'dan Alexander Djiku'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin, Toko Ekambi için de ısrarcı olacağı belirtildi. 

GEÇEN SEZON PERFORMANSI 

Rennes formasıyla 38 karşılaşmada mücadele eden Ekambi, 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 


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