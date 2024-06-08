Fenerbahçe’de Koç ve Yıldırım arasındaki başkanlık seçimi başlıyor

Yayınlanma: 08.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.06.2024 - 04:00

Fenerbahçe’de kongre heyecanı bugün ve yarın yaşanacak. Seçimli genel kurul toplantısı, Ülker Stadı’nda hafta sonu yapılacak. Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışacak. Genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor. İki gün sürecek genel kurul bugün saat 10.00’da başlayacak. Önce genel kurul divan heyeti seçimi yapılacak. Aziz Yıldırım ve ekibinin Şekip Mosturoğlu’nu, Ali Koç ile beraberindekilerin Vefa Küçük’ü destekleyeceği öğrenildi. Ardından Ali Koç başkanlığındaki yönetim kurulunun mali ve idari ibrası üyelerin oyuna sunulacak. 1 Haziran 2024-31 Mayıs 2025 bütçesinin oylanmasının ardından başkan adayları Ali Koç ile Aziz Yıldırım, üyelere seslenecek. İlk konuşmayı Yıldırım yapacak. Adaylar her ne kadar sağduyu çağrısı yapsa da Koç ile Yıldırım’ın konuşmaları sırasında tansiyonun yükselmesi bekleniyor. Üyeler yarın ise Fenerbahçe Kulübü’nün yeni başkanını seçmek için sandık başına gidecek. Oy verme işlemi saat 10.00’da başlayıp 17.00’de sona erecek.

AZİZ YILDIRIM: 'İLK SENEDE ŞAMPİYONUZ'

Ligden çekilme için insanlar istekli geldi ama yönetim kendine göre karar almış. Onay alınmış gibi kararı açıkladılar. Yönetim korktu. Yöneticiler ceza alacaktı, aday olamayacaklardı. Hâlbuki biz F.Bahçe için hapis yattık. Başkan ve yönetici olma haklarını kaybetmekten korktular. Süper Kupa’yı kaybettik.

Mourinho benim ve arkadaşlarımın sayesinde geldi. Ben söylemeseydim getirecekler miydi? Bazı kongre üyelerine, İsmail Kartal’la devam etmek istediklerini altına da Volkan Demirel ve Tuncay Şanlı’yı getireceklerini söylediler.

Mourinho’nun istediği oyuncuları alacağız. F.Bahçe camiasını mutlu etmek için geliyorum, sadece 3 yıl! Şampiyon olamazsam ilk yıl kongre kararı alırım. İlk sene şampiyonuz.

Ali Koç lider değil, başkan! Başkan herkes olabilir, liderlik ayrı. Ali Koç’un devam etmesini isteyen baronlar var! İçeriden değil, dışarıdan! Koç’un yönetimi 3 ay sonra birbirine girer! Mourinho bir marka, ona müdahale edemezsiniz! Bunlar müdahale edecek.

6 senede ne şampiyonlukları var? Benim 6-0 hatıram var! 150 puan alsa ne olacak, şampiyon kim? F.Bahçe, TFF ceza vermezse Türkiye Kupası’na katılır. Burası “Koçspor” değil, yeter artık. Ben kimsenin adamı değilim! Siyasetle hiç uğraşmadım. F.Bahçe’nin adayı ve adamıyım! F.Bahçe raydan çıktı, raya oturtup devam etmesini arzuluyorum. Atatürkçü ve laik bir adamım!

ALİ KOÇ: ‘RÜYA TAKIM KURUYORUZ’

Yapacağımız takviyelerle F.Bahçe tarihinin rüya takımını kuracağız. Belki bu takım 99 puan almayacak ama bu takım şampiyon olacak. Aziz Yıldırım çıkmış ‘F.Bahçe Koçspor oldu’ diyor. Sanki Koç’un parası haram! Koç’un sponsorlukları yüzde 35-40 seviyesinde.

Aziz Bey ve ekibinin, Mourinho’nun menajeri Mendes’le ne dertleri var diye baktık. Meğerse adama borç takmışlar. Bruno Alves transferinden 2014’te ödenmemiş, mahkemelik olmuş borcu biz ödedik. Mourinho için “Açıktan para vermişler” dediler. Beni değil, kulübü suçluyor. Mourinho ile pazarlık bile etmemiş, 15 milyon Avro vermiş. Biz 10.5 veriyoruz. Aziz Yıldırım, Mourinho’nun ücretinin yarısını verirse ne ala! Vereceğini hiç sanmıyorum. Geçmişte de böyle boş vaatlerde bulundu.

“Benden sonra F.Bahçe’nin başkanı Ali Koç” diyen sayın başkanımızdı. Bugün “Çapulcuları burayı bırakmayacağız”, “Proje”, “FETÖ”cü diye suçlanıyoruz. Aziz Yıldırım’a kırgınım, kızgın değilim. Aziz Bey’in adaylığını tamamen rövanşist hislerle bir adaylık olarak görüyorum. Sosyal medyada ordu tutmuşlar. F.Bahçe bu değil.

Aziz Bey, “Çivi çakmadı” diyor! Siz çivi çakacak kulüp mü bıraktınız? Bizim ödemeye çalıştığımız, senin borcun! Şampiyonluklarımız da çalındı, bu sene de çalındı! Bu kadar korunan kulübe karşı biz yarışmaya çalışıyoruz!

YÖNETİM KURULU LİSTELERİ



ALİ KOÇ: Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Dereli, Esin Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Sait Özen, Fethi Pekin, Hakan Safi.

AZİZ YILDIRIM: Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Ekşioğlu, Mehmet İman, Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Topbaş.