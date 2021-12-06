Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe açıklaması: İlk kez görüyorum
Fenerbahçe yönetimi ne yapacak edecek, sol kanat beke bir transfer yapacak Ocak ayında. Sezon başı yapmadılar, devre arasında mutlaka yapmalılar. Madem bir yola çıktınız, skor ne olursa olsun Vitor Pereira ile devam etmeyi düşünüyorsunuz, o zaman ona göre bu hamleyi yapmalısınız. Haftaya Karagümrük'ü yendiniz, sonra Beşiktaş'a kaybettiniz yine de bildiğiniz yoldan dönmeyeceksiniz.
Video Haberler
- Bağdat Caddesi'nde dehşet anları: Defalarca vurdu!
- Emekli yurttaşın gözyaşları yürekleri sızlattı
- 'Üsküdar Belediyesi, İBB koydu diye elektrik vermiyor'
- Taksicinin ittiği kadın canından oluyordu!
- Haluk Bilginer'den 'Cübbeli' yorumu
- Canlı yayında çarpıcı 'İmamoğlu' iddiası
- Albayrak-Nebati ilişkisinin perde arkası
- '5 Pound'a 2 kişilik kahvaltı yaptık'
- ''Türkiye'nin dört tarafı hain''
- AKP'ye oy veren esnafın isyanı
En Çok Okunan Haberler
- 'Döviz' iddiaları sonrası bankalara akın ettiler
- 'Bugün itibarıyle' diyerek ilk değişikliği açıkladı
- Fulya Öztürk'ten kötü haber!
- TBB'nin yeni başkanı belli oldu
- Çağlar Ertuğrul'dan Tamer Karadağlı'ya gönderme
- İstanbul'da koku alarmı
- 6 vekil istifa edebilir iddiası
- Seçimi kaybeden Feyzioğlu'ndan ilk açıklama
- 'Bekle Kemal bey, saat 11’de geliyorum'
- AKP'li eski vekilin oğlu Covid-19'a yenik düştü