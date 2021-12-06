Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe açıklaması: İlk kez görüyorum

Fenerbahçe yönetimi ne yapacak edecek, sol kanat beke bir transfer yapacak Ocak ayında. Sezon başı yapmadılar, devre arasında mutlaka yapmalılar. Madem bir yola çıktınız, skor ne olursa olsun Vitor Pereira ile devam etmeyi düşünüyorsunuz, o zaman ona göre bu hamleyi yapmalısınız. Haftaya Karagümrük'ü yendiniz, sonra Beşiktaş'a kaybettiniz yine de bildiğiniz yoldan dönmeyeceksiniz.