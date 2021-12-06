Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira ‘Karakter gösterdik’

06 Aralık 2021 Pazartesi, 07:00

Fenerbahçe, farklı Çaykur Rizespor galibiyetiyle adeta kara bulutları dağıttı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig’in 15. haftasında konuk ettiği Karadeniz ekibini 4-0 mağlup edip kötü gidişe “Dur” dedi. Maç fazlasıyla 2. sıraya yükselen Fenerbahçe’nin lider Trabzonspor’la arasındaki fark 12 oldu. Sarı-Lacivertliler, bu sezon ilk kez bir maçta 4 gol attı. F.Bahçe Teknik Direktörü Pereira, “Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Hepsi çok iyiydi. İşte biz buyuz. Kaliteli bir karakter gösterdik. Birlikte savaştık. F.Bahçe’nin aile ruhunu gösterdik. Taraftarlar da destekledi. Taraftarlar ve oyuncular için mutluyum. Yapmamız gereken maç maç bakmak. Takımda güzel bir birliktelik var. Bugün savaştığımız gibi savaşırsak galibiyetler gelecek” dedi.

"HER ŞEYİMİ VERİYORUM"

Pereira, “Uyurken F.Bahçe’yi düşünüyorum, uyandığımda F.Bahçe’yi düşünüyorum. Ailem Portekiz’de. Her şeyimi F.Bahçe’ye veriyorum. Trabzonspor’un ne yaptığını kontrol edemeyiz. Kendi yapabileceklerimizi kontrol ederiz. Bu şekilde devam edebilirsek önümüzdeki maçlarda şansımız yüksek olacak” diye konuştu.

28 DAKİKADA HAT-TRİCK



Sarı-Lacivertlilerde maça damga vuran isim Serdar Dursun oldu. 62’de oyuna giren Dursun, 28 dakikada attığı 3 golle hem yıldızlaştı hem de takımını galibiyete taşıdı. Serdar Dursun, Fenerbahçe formasıyla 4 yıl sonra ilk kez hat-trick yapan oyuncu olmayı başardı. Maçın topunu hatıra olarak alan ve ligdeki gol sayısını 5’e çıkaran Dursun, “Bu maçta ilk 11 bekliyordum. Sonradan girdim. Benim için önemli maçtı. Geldim, ilk maçta sakatlandım. Az maç oynadım. Önceki senelerde 11’e alışkınım. Hazırım artık. İnşallah bundan sonra F.Bahçe’ye her maçta katkı sağlayacağım. Hat-trick yaptım ama zaman olsaydı, daha da fazla atabilirdim” dedi.

ARPACIOĞLU’NU YİTİRDİK

F.Bahçe ve Mersin İdmanyurdu formaları giyen eski milli futbolcu Osman Arpacıoğlu hayatını kaybetti.