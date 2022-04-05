Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi: Al Nassr'ın cazip teklifi

05 Nisan 2022 Salı, 18:05

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'ın cazip bir teklif hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Suudi Arabistan basınındaki haberle göre, Talisca ve Aboubakar'ın forma giydiği Al Nassr kulübü, Mesut Özil'i transfer etmek için cazip bir teklif hazırlıyor. Söz konusu habere göre, Al Nassr yönetimi önceki yıl da Mesut Özil'i kadrosuna katmak istemişti fakat anlaşma gerçekleşmemişti.

Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceğinin belirsiz olması üzerine Suudi kulübü yeniden harekete geçti. Aboubakar ve Talisca transferlerinde olduğu gibi Mesut Özil için de kulübü destekleyen sponsorların devreye gireceği öğrenildi.

EN SKORER FUTBOLCULARDAN BİRİ

33 yaşındaki yıldız, bu sezon Fenerbahçe formasıyla attığı 9 golle takımın en skorer futbolcularından biri oldu. Mesut Özil, bu sezon sarı-lacivertli formayla oynadığı 26 karşılaşmada attığı 9 golün yanı sıra 2 de asist kaydetti.

Mesut Özil, şu ana kadar ise Fenerbahçe'de toplamda 37 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.







