Fenerbahçe'de Michy Batshuayi kararı!

Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'de Belçikalı yıldız Michy Batshuayi maç kadrosuna alınmadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 15:50
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi kararı!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir karara imza atıldı.

BELÇİKALI YILDIZ KADROYA GİREMEDİ

Sarı-lacivertli takımın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, teknik heyet kararı nedeniyle bu maçın kadrosunda yer almadı.

Batshuayi, bu sezon çıktığı 9 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.


Player Alanı
michy batshuayi fenerbahçe çaykur rizespor süper lig

İlgili Haberler

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

CANLI ANLATIM: Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu!

Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu!
Tolunay Kafkas: 'Galatasaray ve Fenerbahçe bu ligin üstünde'

Tolunay Kafkas: 'Galatasaray ve Fenerbahçe bu ligin üstünde'

En Çok Okunan Haberler