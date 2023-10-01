Fenerbahçe'de Michy Batshuayi kararı!
Süper Lig'in 7. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe'de Belçikalı yıldız Michy Batshuayi maç kadrosuna alınmadı.
Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir karara imza atıldı.
BELÇİKALI YILDIZ KADROYA GİREMEDİ
Sarı-lacivertli takımın Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, teknik heyet kararı nedeniyle bu maçın kadrosunda yer almadı.
Batshuayi, bu sezon çıktığı 9 maçta 3 gol ve 2 asist kaydetti.
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