Milyarder Gilang Widya Pramana, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini tribünde izledi
Pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. Endonezyalı milyarder Gilang Widya Pramana, dev karşılaşmayı tribünde, Galatasaraylı taraftarın arasında takip etti.
Süper Lig'de 13. hafta Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı karşılaşmada Galatasaraylı taraftarlar, stadı tam kapasite doldurdu.
Karşılaşmayı izlemeye gelenler arasında dev milyarder Gilang Widya Pramana da vardı.
Endonezya'nın en zengin iş insanlarından olan Gilang Widya Pramana heyecanlı karşılaşmayı tribünden takip etti.
Instagram'da 1.7 milyon takipçisi bulunan ve buradan fotoğraf paylaşan Gilang Widya Pramana, "Farklı bir atmosfer. Maç boyunca ayakta durmak zorunda kaldık. Ev sahibi son dakikada kaybetti. Maç gergindi. Atmosfer harikaydı. Umarım Endonezya'da da futbol böyle gelişir." ifadelerini kullandı.
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