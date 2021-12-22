Fenerbahçe'de Pelkas ve Valencia, neredeyse 2 ay sonra ilk kez 11'de
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon en önemli oyuncularından olan Pelkas ve Valencia, Karagümrük maçında ilk 11 başlamalarının ardından 53 gün sonra bir ilki yaşadılar.
Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Volkan Demirel önderliğindeki Fatih Karagümrük'e oldu.
Fenerbahçe Karşılaşmaya yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkan Fenerbahçe'de Pelkas ve Valencia, 30 Ekim'de oynanan ve Konyaspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sona eren Konyaspor karşılaşmasının ardından ilk defa ilk 11'de kendilerine yer buldular.
Yunan futbolcu Dimitris Pelkas karşılaşmalarda zaman zaman sonradan dahil olsa da, Ekvadorlu forvet Valencia Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık dolayısıyla hiç forma giyememişti. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sadece Beşiktaş derbisinin 90+3.dakikasında oyuna dahil olabilmişti.
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