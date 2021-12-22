Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel: Beni ben yapan Fenerbahçe'dir

Süper Lig'in 18.haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Demirel, "Beni ben yapan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe camiasına hayatım boyunca teşekkür edeceğim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2021 Çarşamba, 19:44
Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel: Beni ben yapan Fenerbahçe'dir
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Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye her zaman teşekkür edeceğini söyleyen Demirel, "Bugün daha farklı duygular içindeyim. İçim yine kıpır kıpır. Beni ben yapan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe camiasına hayatım boyunca teşekkür edeceğim. Farklı yoldayım, hedeflerim olduğunu söylemiştim. Yuvadan uçma zamanıydı, kendi kanatlarıma uçacağım. Türk futboluna yararlı olmaya çalışacağım." diye konuştu.

Fenerbahçe'de yaşananların farkında olduğunu belirtek genç teknik adam, "Fenerbahçe'de neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ancak şu an tek düşüncem Karagümrük. Sorumluluklarım var. Fenerbahçeli taraftarların, bana desteği beni duygulandırdı. Şu an beni desteklemelerini bekleyemem ama gönüllerinin benimle olduğunu biliyorum." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.


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