Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel: Beni ben yapan Fenerbahçe'dir

22 Aralık 2021 Çarşamba, 19:44

Spor Toto Süper Lig'de Fatih Karagümrük - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye her zaman teşekkür edeceğini söyleyen Demirel, "Bugün daha farklı duygular içindeyim. İçim yine kıpır kıpır. Beni ben yapan Fenerbahçe'dir. Fenerbahçe camiasına hayatım boyunca teşekkür edeceğim. Farklı yoldayım, hedeflerim olduğunu söylemiştim. Yuvadan uçma zamanıydı, kendi kanatlarıma uçacağım. Türk futboluna yararlı olmaya çalışacağım." diye konuştu.

Fenerbahçe'de yaşananların farkında olduğunu belirtek genç teknik adam, "Fenerbahçe'de neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ancak şu an tek düşüncem Karagümrük. Sorumluluklarım var. Fenerbahçeli taraftarların, bana desteği beni duygulandırdı. Şu an beni desteklemelerini bekleyemem ama gönüllerinin benimle olduğunu biliyorum." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.