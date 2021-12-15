Fenerbahçe’de Pereira yolun sonuna geldi, derbi kazanılsa dahi gönderilecek
Fenerbahçe’de Vitor Pereira, Beşiktaş derbisi dahil, 3 maçı da kazansa gönderilecek. Bilic ve Farioli yine gündemde olan isimler.
F.Bahçe’nin kaybettiği bir maçtan sonra bu sezon belki ilk kez teknik direktör Vitor Pereira’ya eleştirmedim. Takım 90 dakika iyi top oynadı, iyi mücadele etti. Ancak futbolda bazen iyi oynamak yetmiyor. Kazanmak için goller atmanız gerekiyor. Gaziantep daha çok savunma ağırlıklı mücadele etmiş olsa da zaman zaman yaptığı ileri çıkışlarda bulduğu gollerle kazanan taraf oldu. Sarı-Lacivertli ekip aşırı bireysel hatalar yaptı. F.Bahçe kazansaydı lider Trabzonspor’la fark 9’a inecek umutları yeşerecekti. Olmadı. Şimdi gözler pazar günü Kadıköy’de oynanacak F.Bahçe-Beşiktaş derbisine çevrildi. Siyah-Beyazlı kulüp Sergen Yalçın’dan boşalan yere Önder Karaveli’yi getirdi. Karaveli derbide yine takımın başında olacak. Yeni teknik direktörün Beşiktaş’ın kendi öz evlatlarından birisi olacağı düşüncesindeyim. F.Bahçe tarafında cezası biten İrfan’la sakatlığı geçen Valencia derbide hazır olacak. Sarı-Lacivertliler karşılaşmayı kazansa dahi haftalar öncesinden kredisini tüketmiş Pereira’yla en geç devre arasında yollar ayrılacak. Hocanın futbolcularla iletişimleri tamamen koptu. G.Antep maçında Mesut golü attı kulübeye koştu, Pereira ön planda olmasına rağmen görmezden geldi.
GÖZLER BAŞKANDA
F.Bahçe’de gözler başkan Ali Koç’a çevrildi. Yönetim, Pereira’nın gönderilmesini isterken bu zamana kadar Portekizli hocaya sahip çıkan Ali Koç da desteğini çekmiş görünüyor. Bilic ve Farioli yine gündemde olan isimler.
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