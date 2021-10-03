Fenerbahçe'de Pereira'dan formayı aldı golünü attı

03 Ekim 2021 Pazar, 16:13

Süper Lig’in 8’inci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı konuk etti. Ülker Stadı’nda saat 16.00’da başlayan maçta hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Kemal Yılmaz üstlendi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında karşılaştığı Olympiakos maçının 11’ine göre 5 değişiklik yaptı. Rotasyon ağırlıklı bir kadro ile Kasımpaşa maçına çıkan Vitor Pereira, Olympiakos maçında ilk 11'de forma verdiği Filip Novak, Bright Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia'yı yedek soyundurdu. Pereira, bu isimlerin yerine Serdar Aziz, Muhammed Gümüşkaya, Miguel Crespo, Mergim Berisha ve Serdar Dursun'a görev verdi.

Pereira; kalede Altay Bayındır, savunma üçlüsünde Kim Min-Jae, Serdar Aziz ve Attila Szalai'ye, orta alanda Luiz Gustavo'nun yanında Miguel Crespo'ya, kanatlara Muhammed Gümüşkaya ile Ferdi Kadıoğlu'na, hücum hattında Diego Rossi, Mergim Berisha ve Serdar Dursun'a forma verdi.

Sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil, Kasımpaşa maçında yedekler arasında yer aldı.

Olympiakos maçı öncesinde yaşadığı gribal enfeksiyon sebebiyle mücadelede yer almayan Mesut Özil, Kasımpaşa maçında kadroda yer aldı. Tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa maçında yedek soyundu.

SERDAR DURSUN VE CRESPO İLK KEZ

Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, Kasımpaşa maçı ile ilk kez 11’de yer aldı.

Süper Lig’in ilk haftasında oynanan Adana Demirspor ile 7’nci haftada oynanan Atakaş Hatayspor mücadelelerinde yedekler arasında bulunan Serdar Dursun, Kasımpaşa maçına 11’de başladı. Serdar Dursun, sakatlığı sebebiyle Antalyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir ve Giresunspor maçlarında görev alamamıştı.

Sarı-lacivertli ekipte Miguel Crespo, Kasımpaşa maçı ile ilk kez 11’de yer aldı. Giresunspor ve Hatayspor maçlarına sonradan dahil olan Crespo sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kasımpaşa maçına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıklarını atlatan ancak hazır durumda olmayan Sosa, İrfan Can, Nazım ve Tisserand, Kasımpaşa maçında yer almadı.

Giresunspor maçında sakatlanan ve Hatayspor ve Olympiakos maçlarında yer alamayan Serdar Aziz ise kadroya dahil edildi. Serdar Aziz, mücadeleye ilk 11’de başladı.