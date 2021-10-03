Tuba Torun'dan "Fenerbahçe" açıklaması

03 Ekim 2021 Pazar, 15:05

CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun, Fenerbahçe ile ilgili ifadelerinin ardından Twitter hesabından yeni bir açıklamada bulundu.

Torun açıklamasında, Fenerbahçe camiasını incittiğini ve bundan üzüntü duyduğunu söyledi. Torun, “Kulübün kurumsal kimliğini hedef almış gibi göründüm. Yanlış anlaşılmadan dolayı Fenerbahçe Spor Kulübü’nden özür dilerim” dedi.

Açıklamalarının ardından hedef alındığını hatırlatan Torun, “Fenerbahçe’yi temsil etmediğine inandığım kişileri ayırmak kaydıyla incinen herkes için de üzüntülerimi bildiririm.” dedi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Torun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Şehrin ortasında stat olmaz. Hele İstanbul gibi çarpık bir kentte hiç olmaz. Kadıköy deseniz daha da fena olmaz. Hafta içi yani Perşembeleri hayli hayli olmaz. Erkek akıl ürünü gerçek bir ilkellik. Bu da tez bite” ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımı sonrası tepki aldığını açıklayan Tuba Torun şunları söylemişti:

"Bugün konuşmacı olduğum söyleşilerden biri iptal edildi. Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı almışlar. Yüzlerce tehdit aldım. Evim stadın yanı. Kaç kere riskli hak mücadelesine girdim kılım kıpırdamadı. Hayatımda ilk kez evden çıkarken tedirginim.”

Bunu bir başarı olarak da görenler olacaktır elbet. Bence değil. Sizin kutsalınız benim kutsalım olmayabilir. Fikrimi beyan edebilirim, siz de karşı çıkabilirsiniz ama hayatımı yaşanmaz kılmaya hakkınız yok. Adeta kurban ister gibi, kan ister gibi. Bu mu size yakışan gerçekten?”

ÖZÜR DİLEME ÇAĞRISINDA BULUNULMUŞTU

Torun’un açıklamasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de bir paylaşımda bulunmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar ifade edilmişti:

"Dün itibariyle sosyal medyada yer bulan, taraftarlarımızın tepkisini çeken, bugün de tamamen ‘gerçek dışı bir yaklaşımla’ Kulübümüzün tüzel kişiliğini hedef alma noktasına gelen gündemi hassasiyetle takip etmekteyiz.

Şüphesiz ki ülkemizde her bir birey, hür iradesi ile görüş ve düşüncelerini ifade edebilme özgürlüğüne sahiptir.

Burada ise konu ne yazık ki milyonlarca taraftarı olan bir spor kulübünü ve tarihinden gelen en önemli hassasiyetlerini hedef almak kaydıyla ‘kişisel görüş ve düşünce seviyesini’ aşan noktaya gelmiştir.

Bir siyasi partiyi temsil eden ve avukat kimliğine sahip olan Sn. Tuba Torun, “Fenerbahçe provokasyon yapacak ihbarı alındığı için katılacağım etkinlik iptal edildi” şeklinde hukuk ihlali içeren, tamamen gerçek dışı bir yaklaşım ortaya koymuş;

Kendisinin bu iddiasının, resmî mecralardan etkinliğe dair yapılan ‘hava şartları dolayısıyla iptal edilmiştir’ açıklamasıyla vahim bir iftira olduğu, net şekilde ortaya çıkmıştır.

Sn. Torun’un, Kulübümüzü hedef alan bu yaklaşımını kınıyor, temsil ettiği kimlikler ile zıt bir yaklaşım ortaya koyarak camiamızı gerginliğe sevk eden, provokasyona sebep olan sosyal paylaşımlarına son vermesini, kulübümüz ve camiamızdan özür dilemesini bekliyoruz."