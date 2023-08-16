Fenerbahçe'de rota Rade Krunic

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan forması giyen Boşnak futbolcu Rade Krunic'i kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 10:05
Fenerbahçe'de rota Rade Krunic
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Fenerbahçe, rotasını Milan’ın orta saha oyuncusu Rade Krunic’e çevirdi.

Rade Krunic (solda)

Sarı-lacivertliler, Boşnak futbolcu için Milan’a 7 milyon Euro’luk teklif sundu. 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe’nin önerdiği kontratı kabul ettiği, iki kulübün anlaşmasını beklediği öğrenildi.

Willian Arao

WILLIAN ARAO'NUN YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

Teknik direktör İsmail Kartal’ın kadroda düşünmediği Willian Arao, Panathinaikos’la anlaştı. Yunan takımının 2-2.5 milyon Euro seviyesinde bir bonservisi sarı-lacivertlilere ödeyeceği bildirildi.


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