Fenerbahçe'de rota Rade Krunic
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Milan forması giyen Boşnak futbolcu Rade Krunic'i kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.
Fenerbahçe, rotasını Milan’ın orta saha oyuncusu Rade Krunic’e çevirdi.
Rade Krunic (solda)
Sarı-lacivertliler, Boşnak futbolcu için Milan’a 7 milyon Euro’luk teklif sundu. 29 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe’nin önerdiği kontratı kabul ettiği, iki kulübün anlaşmasını beklediği öğrenildi.
Willian Arao
WILLIAN ARAO'NUN YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR
Teknik direktör İsmail Kartal’ın kadroda düşünmediği Willian Arao, Panathinaikos’la anlaştı. Yunan takımının 2-2.5 milyon Euro seviyesinde bir bonservisi sarı-lacivertlilere ödeyeceği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum'
- Peker'den imalı paylaşım
- 101 yaşındaki doktor asla yapmadığı 5 şeyi açıkladı
- Saray 'şart', Şimşek 'tek kart' diyor
- HDP'den yanıt!
- Yabancı numaraların yolladığı çağrı ve mesajlara dikkat!
- Dolmuş kavgası kanlı bitti! 1 kişi öldü
- Hapislikte ilk yazı: 'Parmağımdaki nasır...'
- AKP’li isimler ‘aflarını istiyor’!
- Erdoğan'ın danışmanı Konakcı'ya sahip çıktı