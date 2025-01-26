Fenerbahçe'de Salvatore Foti iki ismi işaret etti: 'Çok etkili oldular'

Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Salvatore Foti, maçın ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe'de Salvatore Foti iki ismi işaret etti: 'Çok etkili oldular'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.01.2025 - 22:08

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Foti, "İkinci yarıda yapılan değişiklikler oyuna ne kadar etki etti?" sorusunun ardından, "Hiç şüphe yok ki Allan ve Filip, çok etki etti. İkinci yarıda ruh olarak çok daha iyiydik. Takım olarak iyi bir iş çıkardık üçüncü bölgede. Sonuçtan dolayı mutluyuz çünkü zor bir maç olacağını biliyorduk" yanıtını verdi.

"ZORLU BİR RAKİPTİ"

Foti, ayrıca, "İlk yarıda topu çok iyi tutamadık. Doğru boşlukları bulamadık. Rakibimiz de ilk yarıda ikili mücadelelerde fark yarattı. İyi bir sezon geçiriyorlar. Zorlu bir rakipti. Biz perşembe günü de maç oynamıştık. Onun da etkisi oluyor. Göztepe, bu maça hazırlanmıştı. Ama takım bugün gösterdiği performansla 3 puan almasını bildi" sözlerini sarf etti.


Etiketler: #Salvatore Foti #fenerbahçe #göztepe

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