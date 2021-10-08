Fenerbahçe'de savunma planı kaleyi kapattı

08 Ekim 2021 Cuma, 07:00

F.Bahçe’de teknik direktör Vitor Pereira, savunmadaki planını büyük ölçüde sahada uygulatmayı başardı. Milli maç arasında şimdi hücum aksiyonlarını geliştirmeye yoğunlaşacak. Süper Lig’de 8 maç sonunda kalesinde 6 gol görerek Hatayspor ile birlikte ligin en az gol yiyen iki takımından biri olan Sarı-Lacivertliler, skor konusunda ise aynı başarılı istatistiği yakalayamadı. Bu karşılaşmalarda 12 gol atabilen Pereira’nın öğrencileri, ligin en skorer 8. takımı oldu. Sezon başladıktan sonra takıma katılan Berisha ve Rossi’den de ilerleyen haftalarda daha fazla gol katkısı bekleniyor. Sahalara yeni dönen Serdar Dursun, eski formunu yakalayamayan Pelkas ve sakatlığının ardından çalışmalarını sürdüren İrfan Can da henüz ligde golle tanışamadı.

TARAFTARLARA ROSSİ’DEN ÖVGÜ

Yeni transferlerden Rossi, Sarı-Lacivertli taraftarlara övgüler yağdırdı. Uruguaylı yıldız, özellikle Kasımpaşa karşısında, tribünlerin izin verilen bölümlerinin neredeyse tamamen dolduğuna dikkat çekti. Rossi, “Gol ve asistlerle takıma katkı sağlamaya başladım. Hedefim bunu sezon sonuna kadar sürdürmek. Şu anda lideriz ama önemli olan sezon sonunda da bu konumda olmak. Bunu başaracağımıza inancımız tam” ifadelerini kullandı.