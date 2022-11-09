Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a Alman kancası
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yapacağı hamleler merakla beklenirken Almanya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Alman basını, Schalke 04'ün Serdar Dursun ile ilgilendiğini yazdı.
Ocak ayındaki ara transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de takıma yapılacak takviyeler kadar ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.
BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI
Alman haber sitesi Derwesten'in haberine göre Jorge Jesus'un gelmesiyle beraber takımda fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun, Almanya devi Schalke 04 ile anlaşmak üzere.
Amine Harit transferinden 5 milyon Euro bonservis bedeli kazanan Schalke'nin Serdar Dursun için bu parayı gözden çıkardığı iddia edildi.
SCHALKE 04 FORVETLERİNDEN 3 GOL
Haberde Serdar Dursun'un da Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Almanya ekibinin üç santrforu Simon Terodde, Sebastian Polter ve Kenan Karaman'ın toplamda 15 maçta 3 gol atmasıyla yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Schalke, 6 puanla ligin dibine demir atmış durumda.
ÖNCEKİ SEZON 15 GOL
Geçen sezon Fenerbahçe ile 33 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gole imza atarak takımının en skorer ismiydi. Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte formayı unutan Serdar Dursun'un takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü.
Yedek kulübesinde mahsur kalan 31 yaşındaki oyuncu, Eylül ayından bu yana yalnızca iki dakika oynarken Avrupa Ligi'nde aday kadroya dahil edilmedi.
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