Fenerbahçe'de Serdar Dursun'a Alman kancası

09 Kasım 2022 Çarşamba, 12:57

Ocak ayındaki ara transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de takıma yapılacak takviyeler kadar ayrılacak isimler de belli olmaya başladı.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Alman haber sitesi Derwesten'in haberine göre Jorge Jesus'un gelmesiyle beraber takımda fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun, Almanya devi Schalke 04 ile anlaşmak üzere.

Amine Harit transferinden 5 milyon Euro bonservis bedeli kazanan Schalke'nin Serdar Dursun için bu parayı gözden çıkardığı iddia edildi.

SCHALKE 04 FORVETLERİNDEN 3 GOL

Haberde Serdar Dursun'un da Almanya'ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Almanya ekibinin üç santrforu Simon Terodde, Sebastian Polter ve Kenan Karaman'ın toplamda 15 maçta 3 gol atmasıyla yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Schalke, 6 puanla ligin dibine demir atmış durumda.

ÖNCEKİ SEZON 15 GOL

Geçen sezon Fenerbahçe ile 33 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gole imza atarak takımının en skorer ismiydi. Jorge Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte formayı unutan Serdar Dursun'un takımdan ayrılmak istediği ileri sürüldü.

Yedek kulübesinde mahsur kalan 31 yaşındaki oyuncu, Eylül ayından bu yana yalnızca iki dakika oynarken Avrupa Ligi'nde aday kadroya dahil edilmedi.