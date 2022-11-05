Fenerbahçe'den Kaan Ayhan hamlesi! Jorge Jesus işaret etmişti...

05 Kasım 2022 Cumartesi, 11:21

Spor Toto Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayarak 26 puanla liderlik koltuğunda oturan, UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup lider olarak gruptan çıkmayı başaran Fenerbahçe'de gözler devre arası transfer dönemine çevrildi. Uzun süredir sakatlığı bulunan Luan Peres'in ardından Gustavo Henrique'nin Rennes maçını tamamlayamaması sonrası stoper arayışına girildi.

KAAN AYHAN İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Transferde önceliği savunma hattına veren Fenerbahçe, rotayı Kaan Ayhan'a çevirdi. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde ismi Galatasaray'la anılan milli stoper için Sassuolo ile görüşmelere başladı.

NTV Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Sassuolo ile görüşmelere başladı. Serie A ekibinde istediği süreyi alamayan Kaan Ayhan da ayrılığa sıcak bakıyor.

Kaan Ayhan, bu sezon İtalyan ekibi Sassuolo ile 9 maçta görev aldı 1 gol atma başarısı gösterdi.