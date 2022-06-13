Fenerbahçe'de sıra Bruno Henrique'de
Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Fenerbahçe, iddiaya göre, Lincoln Henrique'nin ardından gözünü Flamengolu Bruno Henrique'ye dikti.
Fenerbahçe, Lincoln Henrique transferini bitirdikten sonra Bruno Henrique için gaza basacak. Flamengo'nun yıldızı için ilk girişimlerin başladığı kaydedildi. Fanatik'in haberine göre, tecrübeli oyuncunun sarı-lacivertlilere yeşil ışık yakmasının ardından bu girişimler bir sonraki seviyeye çıkarılacak. Lincoln'de resmi açıklamanın gelmesinin ardından, Mario Branco ile yönetici Selahattin Baki'nin Bruno Henrique için Brezilya'ya gidecekleri belirtildi. Ülke basınında, Flamengo için Bruno'nun "vazgeçilmez" olmadığı ve transfere izin verebilecekleri yazıldı.
HOCALARI DEĞİŞTİ
31 yaşındaki oyuncu kötü geçen Wolfsburg tecrübesinin ardından, kariyerinin son dönemine girmeden önce bir kez daha Avrupa'da şansını denemek istiyor. Bu transferde şimdilik en büyük belirsizlik, Flamengo'da yaşanan teknik adam değişimi. Bragantino deplasmanında gelen 1-0'lık yenilgi sonrası Paulo Sousa'yı kovan Kırmızı-siyahlılar, hemen ardından Dorival Junior'u göreve getirdi. Bruno Henrique'nin Fenerbahçe konusunda istekli olması, en büyük avantaj olarak görülüyor.
"ANLAŞMADIK AMA GÖRÜŞÜYORUZ"
Fenerbahçe'nin transferde 1 numaralı hedefi olan Gabigol için de girişimler sürüyor. Flamengo, Bruno Henrique'yi satmaya sıcak baksa da golcü oyuncu konusunda istekli değil. Gabigol'un menajeri Junior Pedroso ise Brezilya basınına açıklama yaparak, "Fenerbahçe ile anlaşmadık. Ancak görüşmelerin devam ettiği doğru. Zaten kulüpler anlaşmadığı sürece bizim el sıkışmamızın bir anlamı olmaz" dedi. Branco ve Baki'nin Bruno Henrique pazarlıkları sırasında Gabigol'ün şartlarını da soracakları öğrenildi.
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