Fenerbahçe'de Sırp oyuncu ile yollar ayrılıyor: İşte yeni adresi!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Sırp oyuncu Ognjen Mimovic'in Rus kulüp Zenit'e kiralandığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Sırp oyuncu ile yollar ayrılıyor: İşte yeni adresi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:35

Fenerbahçe'nin kısa süre önce Kızılyıldız'dan kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic'in geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Zenit ve Fenerbahçe, Ognjen Mimovic'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

NEDEN KİRALANIYOR? 

Allan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin iptal olmasıyla birlikte Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle yabancı oyuncu sayısını 15'e çıkardı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu kuralları gereği sarı-lacivertli ekip, kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabiliyor. Bu nedenle bir futbolcunun kadro dışı kalması gerekliydi.

6.7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLDİ

20 yaşındaki Sırp oyuncu, Fenerbahçe'ye Kızılyıldız'dan 6.7 milyon Euro'ya transfer oldu. Lisansı çıkarıldı fakat forma şansı bulamadı.


Etiketler: #Ognjen Mimovic #zenit #fenerbahçe #transfer

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