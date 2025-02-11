Transferin son gününde Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Süper Lig ekibine kiralanacak!

Yayınlanma: 11.02.2025 - 09:51

Güncelleme: 11.02.2025 - 10:02

Transferde hareketli bir dönem geçiren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi.

Brezilya basınından Vene Casagrande'nin haberine göre; Fenerbahçe, Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki forvet Gabriel Souza da Silva'yı kadrosuna kattı.

KASIMPAŞA'YA KİRALANACAK

Habere göre; Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralayacak.

Fenerbahçe, oyuncuyla gelecek sezon başından başlayacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE 3.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe kadrosuna kattığı Gabriel Souza da Silva transferi için Vasco da Gama'ya 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

GABRIEL SOUZA KİMDİR?

1.90 boyundaki Brezilyalı forvet, Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.