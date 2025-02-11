Transferin son gününde Fenerbahçe'den sürpriz hamle: Süper Lig ekibine kiralanacak!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Vasco de Gama forması giyen 19 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Gabriel Souza da Silva'yı renklerine bağladığı kaydedildi.
Transferde hareketli bir dönem geçiren Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi.
Brezilya basınından Vene Casagrande'nin haberine göre; Fenerbahçe, Vasco da Gama'da forma giyen 19 yaşındaki forvet Gabriel Souza da Silva'yı kadrosuna kattı.
KASIMPAŞA'YA KİRALANACAK
Habere göre; Fenerbahçe, oyuncuyu sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya kiralayacak.
Fenerbahçe, oyuncuyla gelecek sezon başından başlayacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
FENERBAHÇE 3.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe kadrosuna kattığı Gabriel Souza da Silva transferi için Vasco da Gama'ya 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
GABRIEL SOUZA KİMDİR?
1.90 boyundaki Brezilyalı forvet, Vasco da Gama formasıyla 8 resmi maçta forma giydi ve bu maçlarda 1 gol kaydetmeyi başardı. Genç oyuncu isminin kısaltması olarak 'GB' lakabını kullanıyor.
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