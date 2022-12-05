Fenerbahçe'de stopere aday Adamo Nagalo! Jorge Jesus'un onayı bekleniyor
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde gündeme gelmesine rağmen imza attıramadığı Nordsjaelland'dan Adamo Nagalo'ya yoğunlaşacak.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sağ stoper için 14+3 kuralına uyan, gelecek vadeden yabancı bir stoper transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Danimarka ekibi Nordsjaelland forması giyen Adamo Nagalo ile ilgileniyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli stoperin transferi için kulübüyle temasa geçildi.
Nordsjaelland, Nagalo için 4-5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.1.95’lik stoper bu sezon Nordsjaelland’ın oynadığı 8 maçta da 90 dakika forma giydi ve 1 asist yaptı.
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