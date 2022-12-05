Fenerbahçe'de stopere aday Adamo Nagalo! Jorge Jesus'un onayı bekleniyor

05 Aralık 2022 Pazartesi, 17:04

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sağ stoper için 14+3 kuralına uyan, gelecek vadeden yabancı bir stoper transfer etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Danimarka ekibi Nordsjaelland forması giyen Adamo Nagalo ile ilgileniyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli stoperin transferi için kulübüyle temasa geçildi.

Nordsjaelland, Nagalo için 4-5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.1.95’lik stoper bu sezon Nordsjaelland’ın oynadığı 8 maçta da 90 dakika forma giydi ve 1 asist yaptı.