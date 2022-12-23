Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi yüzler gülüyor

23 Aralık 2022 Cuma, 11:19

Dünya Kupası için lige verilen aranın ardından 24 Aralık Cumartesi günü Trabzonspor deplasmanında yeniden sahaya çıkacak olan lider Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Milliyet'in haberine göre, hem Dünya Kupası arasında kamp döneminin iyi geçmesi hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a karşı alınan galibiyet sarı-lacivertli takımda moralleri artırdı. Kamp döneminde de hazırlık maçlarında 4'te 4 yapan takımın kazanma alışkınlığını sürdürmesi önemli bir durum olarak değerlendirildi.

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Trabzonspor ile zirve yarışı için önemli bir maça çıkacak Jorge Jesus ve ekibi, moralli bir şekilde kritik mücadeleye hazırlanıyor. Ayrıca takımda sakat oyuncuların dönmeye başlaması yüzleri güldüren bir diğer önemli ayrıntı olarak kaydedildi. Altay Bayındır ve Arda Güler'in de bu zorlu deplasman öncesi takıma katılması Jorge Jesus'un elini güçlendirdi. Sarı-lacivertli takımda sakat oyuncular arasında Joao Pedro ve Alioski bulunyor. Alioski'nin de Trabzonspor maçı sonrası takıma dahil olması bekleniyor.

Öte yandan takımın form düzeyinin Jorge Jesus'un beklediği gibi olumlu yönde ilerlemesi, takımın antrenmanlardaki istekli tutumu ve Trabzonspor maçı öncesi takımdaki kenetlenme herkesi memnun ediyor. Jorge Jesus ve öğrencileri zor bir deplasmana çıkacak olsa da 3 puan almak ve liderliği korumak istiyor.